Фото: Артем Гетьман / ПРООН в Украине

Программа развития ООН в Украине запустила проект, предусматривающий проведение ремонтных работ в пятидесяти школах, которые получили повреждения в результате полномасштабного российского вторжения, в разных городах по всей Украине. Недавно подписанное соглашение между Европейским Союзом и Программой развития ООН (ПРООН) на сумму 14 миллионов евро (518 миллионов грн) позволит начать ремонтные работы в ряде школ в 2023 году, чтобы обеспечить наилучшую учебную среду для более 21 000 школьников.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ПРООН в Украине.

Ремонтные работы поврежденных зданий, выбранных по согласованию с Правительством Украины, будут включать установку новых окон, ремонт кровли и замену сантехники. Запланировано провести ремонт или реконструкцию систем отопления, будет проверена работа сирен, которые, в случае необходимости, будут заменены. Кроме того, будут переоборудованы бомбоубежища, чтобы обеспечить безопасность детей в случае угрозы авиаударов. Все ремонтные работы будут производиться с учетом стандартов доступности, экологичности и энергоэффективности.

— Мы гордимся тем, что совместно с нашим партнером – Программой развития ООН – помогаем украинским детям получить доступ к безопасной учебной среде. Дети – это будущее Украины, и важно, чтобы у них была возможность учиться в школе», – отметила Председатель Управления ЕС по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи в Украине Клаудия Амарал.

Исполняющий обязанности Постоянного представителя ПРООН в Украине Яко Силье отметил, что Программа развития ООН ценит долгосрочное стратегическое партнерство с Европейским Союзом, которое помогает оперативно реагировать на неотложные нужды Украины, а налаженное сотрудничество с местными властями и представителями общин поможет обеспечить быстрое и эффективное выполнение ремонта. работ. «Перед нами стоит амбициозная задача – сделать так, чтобы десятки тысяч детей, их учителя, родители и представители местного общества чувствовали себя в безопасности в отремонтированных школах, – сказал он. – Также важно обеспечить, чтобы восстановление школ проводилось таким образом, чтобы они становились лучше, чем были, в соответствии с принципами устойчивого развития, направленного на развитие зеленой, круговой экономики».

Ранее сообщалось, что учащиеся николаевского лицея №60 получили планшеты Apple iPad.