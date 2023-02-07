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Николаевскому лицею №60 передали планшеты Apple iPad для обучения детей. Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Современные гаджеты получили 450 учеников учебного заведения, которые находятся в городе и других областях Украины.

Планшеты персонифицированы, для каждого ученика установлены все необходимые учебные материалы, учебники, лекции, видеоуроки, учебные приложения, сообщает управление образования городского совета.

Проект реализован благодаря международной компании Asbis Enterprises, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, Министерству цифровой трансформации, Украинскому институту развития образования, НПО «7Fields».

Ранее сообщалось, что городской голова Александр Сенкевич заявил, что в сентябре 2023 года в городе планируют открыть школы.