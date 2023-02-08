В среду, 8 февраля, украинские защитники уничтожили 7 легких российских лодок на юге Украины. На них оккупанты планировали выдвигать свои диверсионно-разведывательные группы.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

— Нам удалось уничтожить те малые плавсредства, которые враг подготовил для выдвижения диверсионных групп. Целых 7 штук, — рассказала она.

Наталья Гуменюк добавила, что Силы обороны также повредили две установки типа «Град» в Олешках, из которых захватчики обстреливали Херсон.

Ранее российские войска потеряли на Южном направлении два катера и две диверсионно-разведывательные группы.