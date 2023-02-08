Украина смогла вернуть 128 детей, которых российские оккупанты принудительно вывезли в Российскую Федерацию.

Об этом сообщила начальник Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Украины Юлия Усенко в комментарии Укринформу.

По ее словам, более 50-ти маленьких украинцев вместе с родителями или воспитателями находятся сейчас на территории стран ЕС.

— Вы спросите, почему такая маленькая цифра по сравнению с количеством находящихся в депортации? Но для нас это не цифра – это 128 детских жизней. По возвращении их на Родину — работа большого количества людей, которые месяцами работают, чтобы вернуть хотя бы одного ребенка. Это много рисков безопасности, в том числе и для тех, кто помогает в этом, — подчеркнула она.

Юлия Усенко объяснила, что в случае с Россией привычные инструменты международного права не работают. В этой связи для возвращения детей домой необходимы усилия международного сообщества и реальные шаги.

— Украина делает все возможное, но, к сожалению, этого недостаточно. Привычные инструменты дипломатии бездействуют, требования международного гуманитарного права на агрессора не действуют, поэтому единого механизма не существует, а типовые правила не работают. Наша задача — быть в постоянном поиске таких путей и быть в диалоге с теми, кто нас поддерживает, — подытожила чиновник.

Ранее сообщалось, что РФ вывезла 14 маленьких сирот из Херсона в крымский детдом, сравниваемый с концлагерем.