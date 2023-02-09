По данным аналитиков Американского института исследования войны, войска России начали крупную наступательную операцию.

В частности, выросли темпы боевых действий вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области. Однако ВСУ сдерживают врага, говорится в отчете ISW.

Несмотря на сосредоточение большого количества живой силы, боеспособность российских сил может привести к их конечной кульминации на линии Сватово-Кременная без достижения целей захвата всей Луганской и Донецкой областей.

«Эта кульминация, вероятно, создаст окно возможностей для украинских сил, которые они смогут использовать для контрнаступления», - говорится в отчете.

Ранее Силы обороны Украины отошли от Соледара в Донецкой области для сохранения жизни личного состава.