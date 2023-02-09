В Главном управлении разведки Министерства обороны объяснили, в чем особенность нового наступления России, которое уже продолжается на востоке Украины.

В эфире национального телемарафона представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов отметил, что главная цель врага – Донбасс. Однако и другие направления могут быть также поражены, но речь идет об отвлечении сил и средств

– Обострение будет. Главная цель – Донбасс. Другие направления могут быть также поражены, но речь идет об отвлечении сил и средств... Мы понимаем, что на территории РФ продолжается мобилизация. Орды становится больше. Более 300 тысяч их сейчас на территории Украины, часть готовится, проходит обучение. Но если говорить о качестве – это не так. Качественные подразделения, техника либо выведена из строя, либо уничтожена. Подготовить адекватную замену за это время не получится... Да, чмобиками будут забрасывать украинскую землю, — сказал Андрей Юсов.

Но, по его словам, это не значит, что нет угрозы.

— Относительно воздушного пространства угроза (со стороны Беларуси – ред.) есть, поэтому мы слышим объявления о воздушной тревоге всякий раз, когда МиГи поднимаются в воздух. Это понимание есть, украинские силы готовятся к этому. Если говорим о классической десантной операции, такая угроза тоже есть. Либо с белорусского направления, либо морской десант, если мы говорим об Одессе. Могут ли они принять решение? Наверное. Такое решение было бы самоубийственным для рашистов. Такой десант будет очень быстро уничтожен на территории Украины. Так же, как были колоссальные потери во время начала полномасштабного вторжения в Гостомельском аэропорту, когда украинцы нанесли сокрушительные потери захватчикам, — сказал Юсов.

Ранее сообщалось, что по данным аналитиков Американского института исследования войны, войска России начали крупную наступательную операцию.