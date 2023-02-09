Польская пассажирская железнодорожная компания PKP Intercity с 1 марта 2023 года снизит стоимость билетов на скоростных поездах, которыми очень часто пользуются украинцы на пути в Европу.

Цены будут снижены на 11-15% в зависимости от категории поезда, сообщило издание ЦТС со ссылкой на пресс-службу польской железнодорожной компании.

— Введение более низких цен стало возможным благодаря дополнительным оптимизационным мерам и увеличению компенсации для PKP Intercity в 2023 году по Государственному договору о предоставлении услуг, – говорится в сообщении.

При этом издание напомнило, что буквально с 11 января 2023 года PKP Intercity подняла цены на билеты, обосновывая это ростом операционных расходов, вызванных значительным ростом цен на электроэнергию.

Напомним, Укрзализныця продолжает расширять сеть железнодорожных сообщений Украины и Польши, поэтому запускает новые поезда №89/73-74/90 Харьков, Киев — Перемышль и №67/19-20/68 Киев — Варшава, Хелм.