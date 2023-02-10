В Николаеве ориентировочно в течение 24 часов планируется возобновить полноценную подачу технической воды в дома.

По состоянию на 08.45 коммунальщики постепенно заполняют резервуары водой.

Об этом сообщили в «Николаевводоканале».

– Напоминаем, что вода подается не питьевого качества! Пригодна только для хозяйственно-бытовых нужд, – говорится в сообщении.

Как известно, 7 февраля в городе прекратили подачу воды из-за проблем с функционированием насосных станций водопровода. Вчера Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что водоканал не может восстановить центральное водоснабжение из Днепра до выходных, как предполагалось ранее, поэтому горожанам будут пока подавать соленую воду из Южного Буга.