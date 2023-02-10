По данным на утро пятницы, 10 февраля, украинские военные ликвидировали в сутки 730 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 135 тысяч 740 военных. Также ВСУ сбили вертолет и три БПЛА.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 135740 (+730) человек ликвидировано,

танков ‒ 3258 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 6471 (+3) ед,

артиллерийских систем - 2251 (+7) ед,

РСЗО - 463 (+0) ед,

средства ПВО - 233 (+1) ед,

самолетов - 295 (+0) ед,

вертолетов - 286 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1970 (+3),

крылатые ракеты - 796 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5126 (+5) ед,

специальная техника - 211 (+0).

Напомним, в состав Николаевского отдельного стрелкового батальона уже подали заявки около 90 желающих из 600 запланированных мест.