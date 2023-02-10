По данным на утро пятницы, 10 февраля, украинские военные ликвидировали в сутки 730 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 135 тысяч 740 военных. Также ВСУ сбили вертолет и три БПЛА.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, в состав Николаевского отдельного стрелкового батальона уже подали заявки около 90 желающих из 600 запланированных мест.
По данным на утро пятницы, 10 февраля, украинские военные ликвидировали в сутки 730 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 135 тысяч 740 военных. Также ВСУ сбили вертолет и три БПЛА.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, в состав Николаевского отдельного стрелкового батальона уже подали заявки около 90 желающих из 600 запланированных мест.