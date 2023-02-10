Сегодня, 10 февраля, прошел очередной обмен телами. Украине удалось вернуть домой еще 61 погибшего героя.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

«Сегодня при содействии Минреинтеграции и Офиса уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что передача состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и соблюдением международного гуманитарного права.

Всего уполномоченному из пропавших без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 888 украинских героев.

Напомним, по данным к утру пятницы, 10 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 730 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 135 тысяч 740 военных. Также ВСУ сбили вертолет и три БПЛА.