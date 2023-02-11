За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1140 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 136 880 военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 136880 (+1140) человек ликвидировано,

танков - 3267 (+9) ед.

боевых бронированных машин - 6474 (+3) ед.

артиллерийских систем - 2270 (+19) ед.

РСЗО - 463 (+0) ед.

средства ПВО - 234 (+1) ед.,

самолетов - 295 (+0) ед.

вертолетов - 286 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1997 (+27),

крылатые ракеты - 857 (+61),

корабли/катера — 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 5134 (+8) ед.

специальная техника - 214 (+3).