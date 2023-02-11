За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1140 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 136 880 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, Силы ПВО сбили над Николаевщиной две крылатые ракеты и пять дронов-камикадзе.
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1140 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 136 880 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, Силы ПВО сбили над Николаевщиной две крылатые ракеты и пять дронов-камикадзе.