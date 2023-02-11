У России нет ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии изданию Kyiv Post, пишет ГУР.

— В то время как распространяется информация о запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении России, украинская военная разведка сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня, — отметил представитель военной разведки Украины.

Андрей Черняк заявил, что Россия планирует в ближайшие недели активизировать свои усилия на востоке Украины, отметив, что сейчас она пытается найти слабые места в нашей обороне.

— Однако, по нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-то тактического успеха на востоке Украины, добавил он.

Андрей Черняк также подчеркнул, что у России не хватает высокоточного оружия.

— Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, и несмотря на это, она продолжит использовать ракетный террор против мирного населения в Украине. Россияне уже использовали более 80 процентов высокоточных ракет. Они пытаются возобновить свое производство, но пока это им не удается, подытожил представитель военной разведки Украины.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, вероятно, снова переоценил силы российской армии, поэтому ее большое наступление на востоке Украины преждевременно завершится в сезон весенних дождей и не будет результативным, убеждены аналитики Института изучения войны.