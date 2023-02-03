Президент РФ Владимир Путин, вероятно, снова переоценил силы российской армии, поэтому ее большое наступление на востоке Украины преждевременно завершится в сезон весенних дождей и не будет результативным, убеждены аналитики Института изучения войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявление представителя Главного управления военной разведки Украины Андрея Черняка, который в интервью Kyiv Post рассказал, что президент РФ Владимир Путин приказал российским военным захватить всю Донецкую и Луганскую области до марта 2023 года. Черняк также сообщил, что российские войска перекидывают дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику в районы восточной Украины.

— Путин, возможно, снова переоценил свои возможности российских военных. ISW не заметил никаких доказательств, что российские войска восстановили достаточную боевую мощь, чтобы разгромить украинские силы на востоке Украины и захватить более 11 300 кв. км неоккупированной Донецкой области (более 42% от общей площади области) до марта, как приказал Путин, — отметили в институте.

По предварительной оценке ISW, большое российское наступление, скорее всего, преждевременно достигнет кульминации к апрелю 2023 г., во время весеннего сезона дождей, не достигнув оперативно значимых результатов.

— Кульминация российских сил может создать благоприятные условия для украинских войск, которыми они смогут воспользоваться в контрнаступлении в конце весны или летом 2023 после получения западных танков, — говорится в отчете института.

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