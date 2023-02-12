Правительство расширило категории женщин и мужчин среди госслужащих, которые могут выехать за границу к своим детям: теперь это могут быть и опекуны, попечители и приемные родители.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

«Пропуск через государственную границу женщины и/или мужчины, который является одиноким родителем, одиноким усыновителем или опекуном, попечителем, приемным родителем или родителем-воспитателем (при условии, что он не состоит в браке и самостоятельно воспитывает и удерживает ребенка без участия матери), из указанных в этом пункте лиц, которые имеют или воспитывают ребенка/детей до 18 лет, во время их выезда за пределы Украины с целью посещения таких детей, находящихся за пределами Украины, или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих подтверждающих документов», — говорится в постановлении Кабмина.

В ГНСУ отметили, что для этого необходимы женщинам: загранпаспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

Мужчины дополнительно должны иметь документы, подтверждающие статус одинокого родителя, воспитание и содержание ребенка родителем самостоятельно.

Ранее сообщалось, что запрет на выезд госслужащим, кроме как в командировку, уже действует, он касается и лиц, которые непригодны к военной службе, или имели другие основания для выезда.