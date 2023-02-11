Украинские партизаны повредили систему управления железной дорогой в районе оккупированного Счастья Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
«Наши патриоты используют все возможности, чтобы россияне не могли по железной дороге подвозить БК на фронт», — говорится в сообщении.
Сергей Гайдай отметил, что путем поджога было уничтожено оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке железнодорожного сообщения Счастье-Старобильск в районе Счастья.
«Хорошо горит! Теперь поезда с россиянами и снарядами не уедут!», - добавил он.
Ранее сообщалось, что российские военные полностью отключили интернет на захваченной части Луганской области. В школах оккупанты массово проверяют смартфоны детей.
Украинские партизаны повредили систему управления железной дорогой в районе оккупированного Счастья Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
«Наши патриоты используют все возможности, чтобы россияне не могли по железной дороге подвозить БК на фронт», — говорится в сообщении.
Сергей Гайдай отметил, что путем поджога было уничтожено оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке железнодорожного сообщения Счастье-Старобильск в районе Счастья.
«Хорошо горит! Теперь поезда с россиянами и снарядами не уедут!», - добавил он.
Ранее сообщалось, что российские военные полностью отключили интернет на захваченной части Луганской области. В школах оккупанты массово проверяют смартфоны детей.