Украинские партизаны повредили систему управления железной дорогой в районе оккупированного Счастья Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Наши патриоты используют все возможности, чтобы россияне не могли по железной дороге подвозить БК на фронт», — говорится в сообщении.

Сергей Гайдай отметил, что путем поджога было уничтожено оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке железнодорожного сообщения Счастье-Старобильск в районе Счастья.

«Хорошо горит! Теперь поезда с россиянами и снарядами не уедут!», - добавил он.

Ранее сообщалось, что российские военные полностью отключили интернет на захваченной части Луганской области. В школах оккупанты массово проверяют смартфоны детей.