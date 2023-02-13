За прошлый 2022 год на Николаевщине в суд было направлено 57 обвинительных актов по делам предателей.

Об этом говорится в сообщении Николаевской областной прокуратуры по итогам оперативного совещания по итогам работы органов областной прокуратуры за 2022 год, пишут «НикВести».

В частности, 28 обвинительных актов касались преступлений против основ национальной безопасности Украины.

«Усилия правоохранительных органов направлялись на установление предателей. Выросло почти в пять раз количество направленных в суд обвинительных актов следователей регионального органа безопасности, по результатам досудебного расследования преступлений в прошлом году прокурорами направлено в суд 57 обвинительных актов, среди которых 28 - в сфере борьбы с преступлениями против основ национальной безопасности Украины, 19 - против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, 7 – в отношении военнопленных», - сообщает прокуратура.

Кроме того, в суд направлено 18 обвинительных актов, из них 5 - о коррупционных правонарушениях и 4 - по коллаборационной деятельности, досудебное расследование в которых осуществлялось следователями территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве.

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