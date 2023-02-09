Трое жителей Одессы организовали переправку мужчин через государственную границу в условиях военного положения. Такую «услугу» они оценивали в 6,5 тысячи долларов с человека.

Как сообщили в Николаевской областной прокуратуре, мужчине и двум женщинам уже сообщили о подозрении (часть 3 статьи 332 УК Украины).

— За 6500 долларов США они производили пакет документов, позволявший мужчинам призывного возраста беспрепятственно пересекать государственную границу. Фигуранты снабжали клиентов временным удостоверением военнообязанного и справкой военно-врачебной комиссии, – говорится в сообщении.

Правоохранители установили два эпизода их преступной деятельности, в результате чего злоумышленники получили 13 тысяч долларов.

Напомним, правоохранители разоблачили международную схему незаконного вывоза национальной валюты с временно оккупированных территорий. Угнанные гривни вывозили из Украины через территорию России и Беларуси в страны ЕС, а затем снова завозились в страну и легализовались.