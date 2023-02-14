В Николаевской области из-за боевых действий без газа остаются 17 населенных пунктов, зафиксировано более 7 тысяч повреждений на сетях.

Об этом сообщили в АО «Николаевгаз».

Все бригады компании задействованы в процессе восстановления распределения газа. Всего из-за вооруженной агрессии РФ без газа осталось 17 населенных пунктов, восстановлено распределение в 6. Специалисты отмечают, что не везде могут быстро возобновить газоснабжение.

— Газовая сеть должна быть полностью герметична для ее безопасной работы. Из-за боевых действий у нас тысячи повреждений на сетях (на данный момент их зафиксировано более 7 тысяч), повреждено и разрушено газорегулирующее оборудование, — отметили в компании.

Напомним, что украинские компании-заказчики услуг по транспортировке газа приступили к импорту газа из стран Европы через Молдову.