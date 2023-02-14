Молдова во вторник 14 февраля закрыла свое авиапространство по соображениям безопасности.

Об этом сообщают молдавские СМИ. В частности, Realitatea пишет, что авиапространство будет закрыто до 16:00. По неподтвержденной информации, на территорию страны якобы проник беспилотник.

Информацию о закрытии авиапространства подтвердили представители компании Air Moldova на странице Facebook.

— Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, мы ожидаем возобновления рейсов. Сегодняшнее расписание претерпевает изменения, — говорится в сообщении.

Air Moldova не предоставила подробностей о причинах закрытия воздушного пространства, а также о том, на какой период были применены ограничения.

Официально авиационными органами Молдавии информация пока не подтверждена. Управление гражданской авиации (AAC) пока не обнародовало заявления.

Ранее сообщалось, что представитель железных дорог Украины и Республики Молдова в ходе встречи договорились о расширении сотрудничества на ближайшие три года.