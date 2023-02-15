В День влюбленных в Николаевском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния женились 14 пар. Для сравнения – 14 февраля 2022 года брак зарегистрировали 25 пар.

Об этом рассказала директор отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Светлана Данильченко, передает Суспільне.

Светлана Данильченко говорит, что в целом количество браков за последний год выросло.

— Много пар, долгое время проживших вместе. Когда было мирное время, скажем так, они не думали это делать и постоянно откладывали. Но война вносит свои коррективы и все хотят быть социально защищенными, стать мужем и женой, - говорит Светлана Данильченко.

14 февраля 2023 года зарегистрировали брак военнослужащий Виталий и Наталья. Муж служит на Харьковщине, для свадьбы взял отпуск. Пара считает День святого Валентина особым праздником, исполненным чудес и теплых чувств.

— Война войной, а жизнь продолжается дальше. Мы победим, это однозначно. Мы 23 года уже живем вместе, обвенчаны в церкви, а как-то официального брака не было. У нас двое детей. Девочке 19 лет, мальчику 10 лет, – говорит Виталий.

Еще одну свадьбу отпраздновал военнослужащий Иван, мужчину отпустили на один день.

– О свадьбе мы не мечтали, для нас главное, что мы вместе. Вот сейчас он должен возвращаться назад, потому что отправляют их дальше. Это День влюбленных и мы считаем, что любовь наша будет вечна, — говорит жена Ивана Ольга.

Иван сделал предложение Ольге по видеосвязи.

– Мы долго говорили, он стеснялся и потом очень быстро предложил. Я быстро согласилась, и все. Мы знали друг друга очень давно. Началась война, я ехала с работы домой, он меня встретил, прошло время и вот мы здесь, – говорит жена Ивана Ольга.

Ранее ко Дню всех влюбленных в водоканале Николаева рассказали историю супругов Ольгиных, семейной пары и работников предприятия, встретивших свою любовь на рабочем месте.