Генштаб Збройних сил повідомив, що українські військові наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямку, завдають втрат росіянам та виснажують їх.

Про це повідомили у Генштабі.

Генштаб називає складною ситуацію на Сході та Півдні.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Винторівка, Середина-Буда, Прогрес, Рожковичі, Дружба, Баранівка Сумської області; Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника в районі Білогорівки Луганської області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва та Катеринівки Донецької області. Також від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку загарбники 7 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Водночас противник вів безуспішні штурмові дії в районі Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 20 атак. Також противник завдав авіаційного удару неподалік Бердичів Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Тоненьке, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 15 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось понад 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Золота Нива, Богоявленка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару біля Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Щербаки, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Республіканець, Червоний Маяк, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Микільське Херсонської області. Також артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Михайлівка, Качкарівка, Веселе, Тягинка, Херсон, Ромашкове Херсонської області та Солончаки Миколаївської області.

«Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійський засіб противника», — зазначили в Генеральному штабі ЗСУ.

У вересні цього року Генштаб повідомляв, що українські військові продовжують рух на Мелітопольському напрямку. Мають успіхи південніше та південно-східніше Роботиного Запорізької області.