На Миколаївщині судитимуть мешканку Первомайська, яка підозрюється у заволодінні благодійними внесками для ЗСУ на суму понад півмільйона гривень.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Зазначається, що зловмисниця, будучи волонтером декількох благодійних організацій обіцяла допомогти у придбанні транспортних засобів по заниженим цінам. Однак після зарахування на її картку понад 500 тисяч гривень жінка забрала гроші собі.

Первомайською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт. За вказане кримінальне правопорушення законодавством передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше повідомлялося, що до суду скерували обвинувальний акт стосовно 61-річного мешканця Баштанського району Миколаївської області за фактом колабораційної діяльності.