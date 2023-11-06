Ілон Маск

Мільярдер Ілон Маск анонсував запуск його стартапом xAI, який займається штучним інтелектом, мовної моделі Grok, яка буде доступна для підписників X Premium+.

Про це він повідомив на своїй сторінці в X.

Ілон Маск зазначив, що нова модель xAI у деяких важливих аспектах є найкращою серед конкурентів. Grok працюватиме як чат-бот та має стати прямим конкурентом для ChatGPT від OpenAI чи Bard від Google.

Ілон Маск був одним зі співзасновників OpenAI, але вийшов зі складу ради директорів компанії у 2018 році.

Також Grok, за словами Маска, матиме доступ до інформації в реальному часі, що є перевагою перед іншими моделями.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск розглядає можливість заблокувати доступ до Twitter користувачів у країнах ЄС, щоб не потрапити під дії нових законів у сфері регулювання, ухвалених Європейською комісією.