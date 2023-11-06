У Чехії розробили дрон, який здатний виявляти осередки радіаційного забруднення. Його назвали RaDron.

Про це повідомляє Радіо Прага.

Зазначається, що він був розроблений на факультеті електротехніки Чеського технічного університету. Дрон оснащений унікальними детекторами частинок, завдяки яким пошук навіть невеликих джерел радіаційних викидів буде значно ефективнішим.

«Специфічним у цьому випадку було те, що ми вимірюємо невидиме. Зазвичай дрони оснащені класичними камерами або флот безпілотників переведений на власні лідари (технологія отримання та обробки інформації про віддалені об'єкти за допомогою активних оптичних систем, що використовують явища відбиття світла і його розсіювання у прозорих і напівпрозорих середовищах — ред.), які використовуються в автономних автомобілях. Усе це дані, які можуть бути дуже добре прочитані. Та коли ми вимірюємо випромінювання, невидиме для людського ока, це потребує спеціального підходу», — говорить член команди розробників Томаш Бача.

Нагадаємо, що на міжнародній оборонній виставці «International Defence Industry Fair» у Туреччині презентували розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління MAGURA V5.