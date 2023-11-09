Росіяни посилили перевірки телефонів українців на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя, намагаються знайти членів українського підпілля.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
«Ворог знову намагається знайти членів українського підпілля й посилює так звані «контрдиверсійні заходи. В межах останніх, росіяни посилили перевірки телефонів українців, зокрема на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупантів цікавлять, зокрема, Telegram-канали, на які підписані українці. ЦНС наголосили, що перевірки проводяться вибірково на вулицях й наявність російського паспорта не рятує від перевірки.
Раньше повідомлялось, що російські окупанти посилили обшуки місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, вони обходять навчальні заклади та перевіряють телефони студентів.
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Росіяни посилили перевірки телефонів українців на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя, намагаються знайти членів українського підпілля.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
«Ворог знову намагається знайти членів українського підпілля й посилює так звані «контрдиверсійні заходи. В межах останніх, росіяни посилили перевірки телефонів українців, зокрема на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупантів цікавлять, зокрема, Telegram-канали, на які підписані українці. ЦНС наголосили, що перевірки проводяться вибірково на вулицях й наявність російського паспорта не рятує від перевірки.
Раньше повідомлялось, що російські окупанти посилили обшуки місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, вони обходять навчальні заклади та перевіряють телефони студентів.