Астрономи за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST) отримали зображення далекого барвистого скупчення галактик, яке назвали «Різдвяна ялинка».

У скупченні галактик космічний телескоп Джеймса Вебба виявив мерехтливі «різдвяні вогні» у вигляді 14 нових транзинтних об’єктів — небесних тіл, які різко яскравішають, повідомляє «УП. Життя».

Це скупчення галактик має офіційну назву MACS041 і розташоване на відстані близько 4,3 мільярда світлових років від Землі.

— Ми називаємо MACS0416 галактичним скупченням «Різдвяна ялинка», як через його барвистість, так і через мерехтливі вогні, які ми в ньому бачимо. Це окремі зірки, які, здається, раптово яскравішають на порядки величин, а потім згасають, — говорить Хаоцзін Ян, доцент кафедри фізики і астрономії Університету Міссурі.

Світло від скупчення галактик «Різдвяна ялинка» почало свою подорож у космосі, коли Сонячна система, якій зараз 4,6 мільярда років, мала вік близько 300 мільйонів років.

Астрономи також знайшли ще дещо надзвичайне в галактичному скупченні «Різдвяної ялинки» — «зірку-монстра», яка утворилася, коли Всесвіту було 3 мільярди років. Вони назвали зірку «Мотра» через її моторошний вигляд (Мотра — гіганський монстр, відомий як кайдзю в японському кіно).

Особливо цікавим у галактиці Мотри є той факт, що вона також була видимою і лінзоподібною на знімках космічного телескопа «Хаббл», зроблених дев’ять років тому.

За словами вчених, зазвичай об’єкт лінзування і фонова галактика зміщуються за такий період часу, але рідна галактика Мотри і об’єкт, що її лінзує, схоже, «тримаються разом».

У майбутньому Ян і його команда сподіваються з’ясувати природу цього об’єкта і виявити його нові характеристики.

Нагадаємо, нещодавно телескоп Евклід, також відомий як телескоп «темного Всесвіту», зробив перші повноколірні світлини космосу.