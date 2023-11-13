Гору Піп Іван Чорногірський, сильно замело снігом. Температура повітря становить -7°С.
Фото справжньої зими на горі показав Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
«Станом на 08:00, 13 листопада 2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, північний вітер зі швидкістю 10 м/с., температура повітря -7°С. Снігові опади, видимість обмежена», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що субантарктичні пінгвіни на острові, де розташована дослідницька станція «Академік Вернадський», знесли перші у цьому сезоні яйця — 11 штук. Українські полярники кажуть: це тільки початок.
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Гору Піп Іван Чорногірський, сильно замело снігом. Температура повітря становить -7°С.
Фото справжньої зими на горі показав Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
«Станом на 08:00, 13 листопада 2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, північний вітер зі швидкістю 10 м/с., температура повітря -7°С. Снігові опади, видимість обмежена», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що субантарктичні пінгвіни на острові, де розташована дослідницька станція «Академік Вернадський», знесли перші у цьому сезоні яйця — 11 штук. Українські полярники кажуть: це тільки початок.