Гору Піп Іван Чорногірський, сильно замело снігом. Температура повітря становить -7°С.

Фото справжньої зими на горі показав Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

«Станом на 08:00, 13 листопада 2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, північний вітер зі швидкістю 10 м/с., температура повітря -7°С. Снігові опади, видимість обмежена», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що субантарктичні пінгвіни на острові, де розташована дослідницька станція «Академік Вернадський», знесли перші у цьому сезоні яйця — 11 штук. Українські полярники кажуть: це тільки початок.