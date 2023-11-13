Понад 10 російських військових здалися у полон на Таврійському напрямку 12 листопада.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Понад десяток російських окупантів вчора здалися в полон. Загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 22 авіаудари, провів 43 бойових зіткнення та здійснив 576 артобстрілів», — написав командувач.

Олександр Тарнавський наголосив, що українські воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 847 вогневих завдань, знищили 455 окупантів, 1 танк, 2 ББМ, 2 артсистеми, 3 БпЛА.

Також захисники спалили два склади боєприпасів і пошкодили сім одиниць військової техніки ворога.

«Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку», — підсумував Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, що після успішної спецоперації українських спецслужб «Синиця», під час якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України російський гелікоптер Мі-8, збільшилась кількість російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон у межах проєкту «Хочу жить».