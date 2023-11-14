У Румунії почав роботу центр підготовки пілотів винищувачів F-16, де навчатимуться українські захисники.

Про це у вечірньому відеозверненні 13 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

— Є важлива новина з Румунії: почав роботу центр підготовки пілотів F-16, там навчатимуться наші хлопці. Я дякую Президенту Румунії Йоханнісу та Премʼєр-міністру Нідерландів Рютте за те, що всі наші домовленості виконуються, — сказав він.

Нагадаємо, до кінця року Нідерланди мають відправити в Румунію всі обіцяні винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти. Всього мова йде про 18 літаків.