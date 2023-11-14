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На лівобережжі Херсонщини російські війська намагаються закріпитись на позиціях, облаштовують логістику та готуються до зими.

Про це повідомила в ефірі «Радіо Свобода» керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Довготривалий час ми бачимо маневри силами та засобами. Очевидно, що вони намагаються облаштувати для себе логістику через наближення зимових погодних умов. Тому що дійсно похолодання приходить, штормова погода трималася довгий час. Вони намагаються закріпитися на тих позиціях, на яких зараз є. Намагаються облаштуватися там, де більш-менш комфортно. Оскільки вони готувалися давно, що Сили оборони будуть якісь дії проводити у напрямку лівого берега. І тоді будували мінно-вибухові загородження ще по урізу води. Потім був підрив Каховської ГЕС, змиття всіх цих огороджень. І відповідно вони працюють проти самих окупантів, тому що вони продовжують підриватися на тих мінах, які вода розкидали по великій території», — каже вона.

Також вона зазначила, що російські сили знають, що другий та третій ешелон їхньої оборони облаштований міцно, закріплені залізо-бетонними конструкціями. Також за її словами, ознак створення наступальних угруповань сил РФ на Лівобережжі немає.

Раніше повідомлялося, що на Херсонському напрямку українські захисники продовжують утримувати захоплені позиції на лівому березі Дніпра.