У Львівській області знайшли закопаними 5 кілограмів ртуті.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що небезпечну знахідку виявили під час виконання земляних робіт у Дрогобичі. Речовина була у герметично закритій банці.

Як інформує ДСНС, знахідку передано фахівцям цивільного захисту населення для подальшої утилізації.

Нагадаємо, що 10 листопада в одному зі скверів Корабельного району Миколаєва комунальники натрапили на снаряди. Працівники КП «Миколаївські парки» саме прибирали там опале листя.