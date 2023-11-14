У Львівській області знайшли закопаними 5 кілограмів ртуті.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зазначається, що небезпечну знахідку виявили під час виконання земляних робіт у Дрогобичі. Речовина була у герметично закритій банці.
Як інформує ДСНС, знахідку передано фахівцям цивільного захисту населення для подальшої утилізації.
Нагадаємо, що 10 листопада в одному зі скверів Корабельного району Миколаєва комунальники натрапили на снаряди. Працівники КП «Миколаївські парки» саме прибирали там опале листя.
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У Львівській області знайшли закопаними 5 кілограмів ртуті.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зазначається, що небезпечну знахідку виявили під час виконання земляних робіт у Дрогобичі. Речовина була у герметично закритій банці.
Як інформує ДСНС, знахідку передано фахівцям цивільного захисту населення для подальшої утилізації.
Нагадаємо, що 10 листопада в одному зі скверів Корабельного району Миколаєва комунальники натрапили на снаряди. Працівники КП «Миколаївські парки» саме прибирали там опале листя.