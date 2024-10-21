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В Одесі на смітнику знайшли 15 кг ртуті

Ілюстративне фото пресслужби Головного управління ДСНС в Одеській областіІлюстративне фото пресслужби Головного управління ДСНС в Одеській області

В Одесі в Приморському районі біля смітника було виявлено близько 15 кілограмів ртуті. 

Про це 21 жовтня повідомила пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області.

Як повідомили рятувальники, дерев'яний ящик із колбами, що містили цю небезпечну речовину, знайшли на вулиці Середньофонтанській 20 жовтня.

На місце події прибули фахівці-хіміки ДСНС, які вилучили ємності з ртуттю та передали їх екологічній службі міського виконавчого комітету для подальшої утилізації та запобігання можливим небезпечним наслідкам.

Крім того, на Одещині в лісопосадці знайшли понівечене тіло. За даним фактом розпочали провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.

Раніше, у лісопарку Миколаєва знайшли касетний боєприпас, який пролежав там декілька років. Його виявили під час гуманітарного розмінування. Рятувальники закликають бути обережними та відразу сповіщати про подібні знахідки.

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