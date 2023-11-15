Дощі, які останніми днями йдуть в Одесі, заливають Спасо-Преображенський собор, частково зруйнований російською ракетою під час обстрілу міста в ніч на 23 липня.

Як повідомляє кореспондент «Думської», вода проникає всередину культової споруди через велику дірку в даху.

— Спільними зусиллями священиків і парафіян воду вичерпали, працювали чим могли: совками, лопатами. Слава Богу, нижній храм не постраждав«, — розповів журналістам представник Одеської єпархії УПЦ МП отець Євген.

В одеській мерії заявили, що опади можуть сприяти подальшому руйнуванню собору, тому потрібно негайно активізувати процес його консервації.

Тим часом роботи в храмі йдуть дуже повільно. За словами ключаря собору отця Мирослава, на них катастрофічно не вистачає грошей.

— Усі обіцянки допомогти з відновленням поки що залишаються просто словами. Грошей ніхто не дав, роботи ведуться на пожертви парафіян і особисті кошти священиків єпархії та настоятеля собору (митрополита Агафангела, — прим.), — сказав священнослужитель.

Отець Мирослав сумнівається, що дах вдасться відремонтувати до настання холодів. Найімовірніше, Спасо-Преображенський собор так і простоїть цю зиму з дірками в покрівлі.

Раніше про намір взяти участь у відновленні храму заявила Італія. Прем’єр-міністр цієї країни Джорджія Мелоні повідомила, що італійський уряд залучив до цієї роботи два найавторитетніші культурні інститути республіки — Міланський трієнале і музей MAXXI в Римі.

«Італійські реставраційні школи, тобто факультети університетів, професійні інститути, студії та лабораторії, сьогодні використовують свій традиційний досвід для проєкту з відновлення та покращення стін і фресок, які постраждали від російських бомб, тим самим відзначаючи вікову дружбу між двома народами та ефективне відродження міста», — йшлося в заяві італійського лідера.

Тим часом поки що договір про відновлення собору, укладений між Україною та Італією, має декларативний характер.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що необхідно якомога швидше розробити правові механізми, які дадуть змогу італійській стороні долучитися до консервації та реставрації будівлі.

Фото Сергія Смоленцева

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російсько-окупаційні війська завдали удару по Одесі. Внаслідок цього є загиблий і постраждалі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну споруду.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що вночі 23 липня російська протикорабельна ракета Х-22 влучила у вівтар Свято-Преображенського собору Одеси.

Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні засудило удари по Одесі, але не зазначило, що це зробила Росія, випустивши по місту ракети.

Наразі відомо, що російська атака на Одесу пошкодила щонайменше 25 пам’яток архітектури.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови одеського Спасо-Преображенського катедрального собору