Голова Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен зустрілася у Ватикані з Папою Римським Франциском, щоб обговорити стосунки Литви та Святого Престолу, роль католицької церкви, а також допомогу біженцям з України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сейм Литви.

— Слово Папи Римського щодо припинення війни і припинення агресії дуже важливе. Під час аудієнції я також сказала, що Литва цінує увагу Святого Престолу, молитви за український народ, який страждає, і допомогу воєнним біженцям з України. Нещодавно Папа Франциск перерахував 100 тисяч євро литовській організації Caritas на потреби біженців, — сказала Вікторія Чміліте-Нільсен.

Глава Сейму також зазначила, що Литва закликає міжнародну спільноту підтримати мирний план Президента Володимира Зеленського. «Якщо Україна не переможе, то одного разу війна може прийти в Литву», — підкреслила спікерка Сейму.

На зустрічі Вікторія Чміліте-Нільсен наголосила, що Литву і Святий Престол пов’язують особливі стосунки, і одним із найважливіших моментів, що ілюструють підтримку Литви Святим Престолом, є той факт, що він ніколи не визнавав радянської окупації та відіграв важливу роль у краху цього режиму.

Нагадаємо, Папа Франциск заявив, що війни, подібні до тієї, що відбувається в Україні, де цивільні райони піддаються, невиборному знищенню, є «злочином проти Бога і людства».