Повідомлено про підозру міністру енергетики РФ Миколі Шульгінову, який «приєднав» енергосистему окупованого Криму до електростанцій на лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що міністр сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у забезпеченні електроенергією окупаційних угруповань.

Зазначається, що для цього у липні 2022 року Микола Шульгінов прибув до тимчасово окупованого Криму. Згідно із задумом російського посадовця відповідні високовольтні лінії електропередач функціонують за напрямками «Каховська — Джанкой» та «Каховська — Островська».

«Таким чином він забезпечує енергопостачання військових підрозділів та окупаційних адміністрацій Росії, які базуються на тимчасово окупованій території на півдні України», — йдеться в повідомленні.

Також Микола Шульгінов виконує завдання Кремля щодо підключення захоплених українських енергооб’єктів до єдиної енергосистеми країни-агресора.

Міністру повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

частини 1, 2 статті 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Санкція статей передбачає покарання до 10 років тюрми, оскільки він перебуває на території Росії.

Нагадаємо, що міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна може завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах у відповідь на її атаки по українській енергоінфраструктурі.