Данія передала Україні унікальні морські безпілотники SeaBat. Дана техніка стане важливою для військових моряків.

Про це заявив начальник гідрографічної служби ВМС ЗСУ Роман Гончаренко, повідомляє АрміяInform.

За словами Романа Гончаренка, головне завдання багатопроменевого ехолота — збирати точні дані про морське дно і морське середовище. Після чого їх можна обробити та використовувати для створення та оновлення морських карт і планшетів для підтримки безпечної навігації в районі.

— Отримана батиметрична інформація дає змогу знати глибини дна зі щільністю через кожен сантиметр. Відповідно, ми можемо знати наявні підводні перешкоди, обрати правильні місця стоянки наших плавзасобів, варіанти проходу, маршрути переходів суден, — пояснив він.

Нагадаємо, Данія з лютого 2022 року по жовтень 2023 року виділила на відновлення інфраструктури в Миколаєві та області 75,5 мільйонів євро.