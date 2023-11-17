Європейські астрономи та вчені з Інституту астрономії Левенського університету (Бельгія) використали нещодавні спостереження, зроблені за допомогою космічного телескопа James Webb, для вивчення атмосфери екзопланети WASP-107b.

Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву Інституту.

В атмосфері WASP-107b астрономи виявили не лише водяний пар та діоксид сірки, але й навіть силікатні (піщані) хмари. Ці частинки знаходяться в динамічній атмосфері, яка демонструє інтенсивний потік матеріалу.

При цьому астрономи не знайшли у WASP-107b жодних слідів парникового газу метану. Зазначається, що по-перше, відсутність метану вказує на потенційно теплу внутрішню сторону планети. По-друге, відкриття діоксиду сірки стало великою несподіванкою, адже попереднє моделювання передбачало його відсутність. Проте нові кліматичні моделі атмосфери WASP-107b тепер показують, що сама WASP-107b сприяє утворенню діоксиду сірки в його атмосфері.

Незважаючи на те, що її головна зірка випромінює відносно невелику частку високоенергетичних фотонів через свою холоднішу природу, ці фотони можуть проникати глибоко в атмосферу планети завдяки своїй «пухнастій» природі. Це дозволяє створювати реакції, що необхідні для утворення діоксиду сірки.

— Відкриття піщаних хмар, води та діоксиду сірки на цій «пухнастій» екзопланеті інструментом MIRI (Інструмент середнього інфрачервоного діапазону, — прим.) від James Webb є ключовою віхою. Це змінює наше розуміння щодо формування та еволюції планет, проливаючи нове світло на нашу Сонячну систему, — заявила професорка Лєйн Десін з Левенського університету.

Раніше астрономи за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST) отримали зображення далекого барвистого скупчення галактик, яке назвали «Різдвяна ялинка».