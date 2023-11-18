В Україні триває робота над розробкою роботизованого рішення для евакуації поранених українських військових із поля бою, а також підвозу боєкомплекту та продуктів на позиції.

Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповіла заступниця голови Мінстратегпрому Анна Гвоздяр.

— Через те, що ми повинні технологічно переважати нашого ворога, крім безпілотних літальних апаратів, є також безліч наземних рішень, якими ми зараз займаємося, і їх насправді можна залучати до дуже великої кількості задач. Це і підвіз боєприпасів, підвіз продовольства, – зазначила вона.

Посадовиця пояснила, що евакуація українських захисників під шквальним вогнем росіян є дуже важкою, тому триває пошук роботизованих рішень, які б допомогли зберегти життя як бійців, так і медиків.

— Ми шукаємо роботизовані рішення, в рамках яких робот міг би хоча б на невелику дистанцію провезти пораненого, витягнути його з-під куль, у такий спосіб врятувавши медиків, котрі матимуть можливість не наражатися на небезпеку. Це також допоможе скоротити шлях пораненого та збільшити його шанси вижити і зберегти здоров’я, – уточнила Анна Гвоздяр.

Вона наголосила, що розробка роботів для медичної евакуації триває.

Нагадаємо, що Міністерство оборони на основі Концепції військової кадрової політики розробить «дорожню карту» щодо системи роботи з особовим складом ЗСУ.