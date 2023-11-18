Міністерство освіти і науки може перестати платити академічні стипендії студентам, які нині перебувають за кордоном. Це дозволить збільшити нарахування для тих здобувачів освіти, які залишаються в Україні.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в етері телемаратону.

За його словами, кількість стипендіатів за кордоном — це один з аналізів, який будуть проводити у міністерстві.

— Стипендії ми не повинні платити тим студентам, які за кордоном. Вони можуть далі вчитися, але стипендіальне забезпечення буде їм, мабуть, перекрите, — заявив посадовець.

Він зазначив, що таке рішення дозволить збільшити стипендії для тих студентів, які зараз в Україні. Винницький додав: «Ми маємо допомогти студентам, які залишаються в Україні».

Нагадаємо, 17 листопада під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським студенти поцікавилися, чи очікується підвищення стипендій. Глава держави відповів, що уряд має таке завдання, опрацьовуються можливості для відповідного рішення.

— Щодо стипендій — таке завдання в уряду є. Ми це обговорювали з міністерством. Ми попрацюємо над тим, щоб збільшити наступного року обсяг стипендій, — сказав Володимир Зеленський.

Раніше, Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, яким вдосконалюється вища освіта. Студенти зможуть змінювати спеціальність після 1-2 курсів, контрактники — обирати тривалість навчання, заочну форму замінить дистанційна.