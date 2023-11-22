Чеська Республіка за допомогою Національної бібліотеки передасть українським бібліотекам два мобільні бібліотечні пункти для збереження друкованої спадщини.

Про це повідомили у вівторок міністр культури Чехії Мартін Бакса та представники державних установ і приватних компаній, передає Укрінформ із посиланням на пражське радіо.

Перша пересувна бібліотека буде передана українцям до середини наступного року в рамках проєкту Archa. Вона коштуватиме 10 мільйонів крон (408 тисяч 163 євро). Проєкт Archa є частиною програми «Підтримка української культури».

Кошти на другий бібліобус буде зібрано у межах публічного збору на користь цієї ініціативи.

Під час російського вторгнення в Україні було знищено сотні культурних об'єктів. За словами Мартіна Бакси, проєкт є демонстрацією рішучості Чеської Республіки підтримувати українську культуру.

Нагадаємо, влітку Центральна міська бібліотека імені Кропивницького започаткувала благодійний челендж зі збору сучасних книг.