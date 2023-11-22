Чеська Республіка за допомогою Національної бібліотеки передасть українським бібліотекам два мобільні бібліотечні пункти для збереження друкованої спадщини.
Про це повідомили у вівторок міністр культури Чехії Мартін Бакса та представники державних установ і приватних компаній, передає Укрінформ із посиланням на пражське радіо.
Перша пересувна бібліотека буде передана українцям до середини наступного року в рамках проєкту Archa. Вона коштуватиме 10 мільйонів крон (408 тисяч 163 євро). Проєкт Archa є частиною програми «Підтримка української культури».
Кошти на другий бібліобус буде зібрано у межах публічного збору на користь цієї ініціативи.
Під час російського вторгнення в Україні було знищено сотні культурних об'єктів. За словами Мартіна Бакси, проєкт є демонстрацією рішучості Чеської Республіки підтримувати українську культуру.
Нагадаємо, влітку Центральна міська бібліотека імені Кропивницького започаткувала благодійний челендж зі збору сучасних книг.
Чеська Республіка за допомогою Національної бібліотеки передасть українським бібліотекам два мобільні бібліотечні пункти для збереження друкованої спадщини.
Про це повідомили у вівторок міністр культури Чехії Мартін Бакса та представники державних установ і приватних компаній, передає Укрінформ із посиланням на пражське радіо.
Перша пересувна бібліотека буде передана українцям до середини наступного року в рамках проєкту Archa. Вона коштуватиме 10 мільйонів крон (408 тисяч 163 євро). Проєкт Archa є частиною програми «Підтримка української культури».
Кошти на другий бібліобус буде зібрано у межах публічного збору на користь цієї ініціативи.
Під час російського вторгнення в Україні було знищено сотні культурних об'єктів. За словами Мартіна Бакси, проєкт є демонстрацією рішучості Чеської Республіки підтримувати українську культуру.
Нагадаємо, влітку Центральна міська бібліотека імені Кропивницького започаткувала благодійний челендж зі збору сучасних книг.