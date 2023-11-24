В одній з клінік Дніпропетровської області облаштували підземне укриття з кімнатами інтенсивної терапії та повноцінною операційною.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, це укриття — справжня лікарня під землею із можливістю проводити невідкладні операції за будь-яких умов.

В укритті є палати, кімната інтенсивної терапії, до якої проведений кисень, операційна, зони відпочинку з мультимедіа у коридорах. Напоготові запас води, медикаментів, продуктів, проведений Wi-Fi, встановлені альтернативні джерела енергії.

Облаштовувати це укриття почали ще на початку повномасштабного вторгнення. Частину робіт медзаклад виконав своїми силами, далі приєднався фонд ЮНІСЕФ. Міжнародні партнери допомогли з ремонтом сховища.

Нагадаємо, в Національній службі здоров'я України просять людей не піддаватись маніпуляціям лікарень, які мають договір зі страховиком, в разі, якщо ті вимагають з пацієнта кошти за проведення ряду базових аналізів та процедур при лікуванні інсульту.