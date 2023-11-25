Армія РФ під час нічної атаки 25 листопада використала «шахеди» чорного кольору. У Повітряних силах пояснили, що корпус дронів покритий карбоном для поглинання радіолокаційного сигналу.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері телемаратону.

У соціальних мережах після нічної атаки опублікували уламки збитих російських безпілотників. Користувачі звернули увагу, що вони чорного кольору. Частина коментаторів припустила, що це нова модель дронів Shahed-238, яку в листопаді представив Іран.

Однак Юрій Ігнат спростував це, пояснивши, що росіяни просто пофарбували й трохи вдосконалили Shahed-136. Цими дронами окупанти давно обстрілюють Україну.

«Зараз бачимо, що вони використали карбон — матеріал, який поглинає радіолокаційний сигнал, — і чорний колір. Це ускладнить роботу Протиповітряної оборони, зокрема візуальну прив’язку до цілі мобільних вогневих груп», — розповів речник Повітряних сил.

Нагадаємо, вночі, 25 листопада, в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ворожий БпЛА «Shahed-131/136».