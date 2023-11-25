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Вночі, 25 листопада, в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ворожий БпЛА «Shahed-131/136».

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Також сьогодні вночі, 25 листопада, о 00:37 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Куцурубської громади.

Вчора, 24 листопада, о 15:53 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Нагадаємо, що і вчора 24 листопада ППО знищила ворожий БпЛА «Shahed-131/136».