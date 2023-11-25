Вночі, 25 листопада, в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ворожий БпЛА «Shahed-131/136».
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Також сьогодні вночі, 25 листопада, о 00:37 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Куцурубської громади.
Вчора, 24 листопада, о 15:53 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Постраждалих внаслідок обстрілів немає.
Нагадаємо, що і вчора 24 листопада ППО знищила ворожий БпЛА «Shahed-131/136».
Вночі, 25 листопада, в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ворожий БпЛА «Shahed-131/136».
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Також сьогодні вночі, 25 листопада, о 00:37 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Куцурубської громади.
Вчора, 24 листопада, о 15:53 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Постраждалих внаслідок обстрілів немає.
Нагадаємо, що і вчора 24 листопада ППО знищила ворожий БпЛА «Shahed-131/136».