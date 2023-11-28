У 14 населених пунктах Херсонської області евакуювали всі родини із дітьми.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Зараз у 14 населених пунктах уже не проживають родини з дітьми. Пʼять неповнолітніх лишаються у Каховському районі, семеро — у Бериславському, 150 — у Херсонському районі. З поліцією, волонтерами, місцевою владою розмовляємо з людьми, переконуємо, що зараз краще виїхати, аби їхні діти були у безпеці», — розповів Олександр Прокудін.

Також зазначається, що евакуйовані родини готові зустріти на Хмельниччині, Франківщині, Одещині, у Дніпрі та Києві. Усі послуги (дорога, проживання, психологічна, юридична допомога) безплатні.

Як повідомлялось раніше, із найнебезпечніших населених пунктів Куп’янського району завершили примусову евакуацію родин з дітьми.