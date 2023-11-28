У середу, 29 листопада, з 10:00 і орієнтовно до 16:00, тролейбуси не будуть курсувати до/з Намиву.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Рух обмежать, оскільки у цей час комунальники будуть прибирати аварійні дерева.

Тролейбуси всіх маршрутів у напрямку Намиву рухатимуться тільки до Центрального стадіону.

Нагадаємо, за три дні в травмпункт Миколаєва звернулися 36 людей через ожеледицю.