У середу, 29 листопада, з 10:00 і орієнтовно до 16:00, тролейбуси не будуть курсувати до/з Намиву.
Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
Рух обмежать, оскільки у цей час комунальники будуть прибирати аварійні дерева.
Тролейбуси всіх маршрутів у напрямку Намиву рухатимуться тільки до Центрального стадіону.
Нагадаємо, за три дні в травмпункт Миколаєва звернулися 36 людей через ожеледицю.
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У середу, 29 листопада, з 10:00 і орієнтовно до 16:00, тролейбуси не будуть курсувати до/з Намиву.
Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
Рух обмежать, оскільки у цей час комунальники будуть прибирати аварійні дерева.
Тролейбуси всіх маршрутів у напрямку Намиву рухатимуться тільки до Центрального стадіону.
Нагадаємо, за три дні в травмпункт Миколаєва звернулися 36 людей через ожеледицю.