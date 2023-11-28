У середу 29 листопада в укритті біля мкиколаївського Будинку офіцерів флоту (ДОФ) відбудеться моновистава від Херсонського театру імені Миколи Куліша.
Про це повідомляють у ДОФі.
«Маємо честь запросити в оновлене укриття біля ДОФ — новий найбільший громадський безпечний простір на -1 поверсі. Так, роботи ще багато, але — з кожним тижнем в нас все краще і комфортніше», — зазначили там.
Миколаївців кличуть на виставу «Кицька на спогад про темінь» від Херсонського театру імені Миколи Куліша.
З 17:00 відкриваються двері — орієнтир бокові ворота біля ДОФ напроти Університетьского скверу. Початок вистави — о 17:30.
Жанр: моновистава
Тривалість: 75 хвилин
Обмеження: без обмежень
Вхід: вільний, Free Donation
Спойлер: Під час вистави актриса готує справжній борщ, який після вистави зможуть скуштують всі глядачі.
Дійові особи та виконавці: вона — Ольга Бойцова.
Моновистава йде українською мовою.
Вистава за п’єсою Неди Нежданої «Кицька на спогад про темінь» — це розповідь жінки-переселенки, у якої своя драматична історія життя. Була родина, чоловік, донька, дім, але не залишилось нічого, окрім маленької кицьки.
Прем’єра відбулася 24 травня 2017 року у межах Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії». Виставу було оновлено 27-го вересня 2022 року.
Нагадаємо, 22 листопада у миколаївському Будинку офіцерів флоту відбулося відкриття виставки, присвяченої подіям 2013-2014 років.
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У середу 29 листопада в укритті біля мкиколаївського Будинку офіцерів флоту (ДОФ) відбудеться моновистава від Херсонського театру імені Миколи Куліша.
Про це повідомляють у ДОФі.
«Маємо честь запросити в оновлене укриття біля ДОФ — новий найбільший громадський безпечний простір на -1 поверсі. Так, роботи ще багато, але — з кожним тижнем в нас все краще і комфортніше», — зазначили там.
Миколаївців кличуть на виставу «Кицька на спогад про темінь» від Херсонського театру імені Миколи Куліша.
З 17:00 відкриваються двері — орієнтир бокові ворота біля ДОФ напроти Університетьского скверу. Початок вистави — о 17:30.
Жанр: моновистава
Тривалість: 75 хвилин
Обмеження: без обмежень
Вхід: вільний, Free Donation
Спойлер: Під час вистави актриса готує справжній борщ, який після вистави зможуть скуштують всі глядачі.
Дійові особи та виконавці: вона — Ольга Бойцова.
Моновистава йде українською мовою.
Вистава за п’єсою Неди Нежданої «Кицька на спогад про темінь» — це розповідь жінки-переселенки, у якої своя драматична історія життя. Була родина, чоловік, донька, дім, але не залишилось нічого, окрім маленької кицьки.
Прем’єра відбулася 24 травня 2017 року у межах Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії». Виставу було оновлено 27-го вересня 2022 року.
Нагадаємо, 22 листопада у миколаївському Будинку офіцерів флоту відбулося відкриття виставки, присвяченої подіям 2013-2014 років.