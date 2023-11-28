У середу 29 листопада в укритті біля мкиколаївського Будинку офіцерів флоту (ДОФ) відбудеться моновистава від Херсонського театру імені Миколи Куліша.

Про це повідомляють у ДОФі.

«Маємо честь запросити в оновлене укриття біля ДОФ — новий найбільший громадський безпечний простір на -1 поверсі. Так, роботи ще багато, але — з кожним тижнем в нас все краще і комфортніше», — зазначили там.

Миколаївців кличуть на виставу «Кицька на спогад про темінь» від Херсонського театру імені Миколи Куліша.

З 17:00 відкриваються двері — орієнтир бокові ворота біля ДОФ напроти Університетьского скверу. Початок вистави — о 17:30.

Жанр: моновистава

Тривалість: 75 хвилин

Обмеження: без обмежень

Вхід: вільний, Free Donation

Спойлер: Під час вистави актриса готує справжній борщ, який після вистави зможуть скуштують всі глядачі.

Дійові особи та виконавці: вона — Ольга Бойцова.

Моновистава йде українською мовою.

Вистава за п’єсою Неди Нежданої «Кицька на спогад про темінь» — це розповідь жінки-переселенки, у якої своя драматична історія життя. Була родина, чоловік, донька, дім, але не залишилось нічого, окрім маленької кицьки.

Прем’єра відбулася 24 травня 2017 року у межах Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії». Виставу було оновлено 27-го вересня 2022 року.

Нагадаємо, 22 листопада у миколаївському Будинку офіцерів флоту відбулося відкриття виставки, присвяченої подіям 2013-2014 років.