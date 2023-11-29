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Упродовж минулої доби на Миколаївщині силами протиповітряної оборони було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, два ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» та розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також вчора, 28 листопада, о 10:22, 12:03, 12:12 та 12:31 ворожих обстрілів зазнала Куцурубська громада. Внаслідок ударів між селами Дніпровське та Солончаки пошкоджено опори передач та високовольтний кабель. Постраждалих немає.

Крім того, о 12:03 та 12:55 під артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо також, що вранці 28 листопада армія РФ обстріляла Очаків та Очаківську громаду. Було частково пошкоджено житлові будинки.