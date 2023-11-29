У ніч на 29 листопада 2023 року Росія атакувала Україну ударними БпЛА типу «Шахед» та керованими авіаційними ракетами Х-59.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Дрони запускали з напрямку Приморсько-Ахтарську (РФ), ракети — з повітряного простору окупованої Херсонщини.
Усього в ударі було задіяно:
Основний напрямок удару безпілотників — Хмельниччина, ракет — південь країни.
До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті бойової роботи усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя — не досягла бажаної цілі.
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У ніч на 29 листопада 2023 року Росія атакувала Україну ударними БпЛА типу «Шахед» та керованими авіаційними ракетами Х-59.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Дрони запускали з напрямку Приморсько-Ахтарську (РФ), ракети — з повітряного простору окупованої Херсонщини.
Усього в ударі було задіяно:
Основний напрямок удару безпілотників — Хмельниччина, ракет — південь країни.
До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті бойової роботи усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя — не досягла бажаної цілі.