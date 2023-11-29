Фото для ілюстрації

У ніч на 29 листопада 2023 року Росія атакувала Україну ударними БпЛА типу «Шахед» та керованими авіаційними ракетами Х-59.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Дрони запускали з напрямку Приморсько-Ахтарську (РФ), ракети — з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Усього в ударі було задіяно:

21 ударний БплА «Shahed-136/131»;

3 керовані авіаційні ракети Х-59.

Основний напрямок удару безпілотників — Хмельниччина, ракет — південь країни.

До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя — не досягла бажаної цілі.