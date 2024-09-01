Сили ППО збили вісім «Шахедів», один – над Миколаївщиною

Сили протиповітряної оборони збили у нач на 1 вересня вісім з одинадцяти «Шахедів». Один з них – у небі над Миколаївщиною.

Про це повідомили Повітряні сили України та очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«У ніч на 1 вересня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed-136/131», – повідомив Віталій Кім.

Інші «Шахеди» вдалося збити над Одещиною, Херсонщною, Кіровоградщною та Дніпропетровиною.

«Цього разу окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині», – повідомили Повітряні сили.

Загалом у ніч на 1 вересня росіяни застосували балістичну ракету «Іскандер-М» із Курської області та одинадцять ударних БпЛА із мису Чауда – Крим.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня російські військові обстріляли з артилерії та ударними дронами Куцурубську та Галицинівську громади Миколаївської області.