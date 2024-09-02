У Миколаєві протягом тижня народилися 43 дитини

Малюк. Ілюстраційне фото

У пологових будинках Миколаєва за останній тиждень, з 23 серпня до 30 серпня народилися 43 дитини.

У Миколаївській міській раді повідомили, що на світ з’явилися 21 дівчинки та 22 хлопчика.

«Вітаємо родини з поповненням! Бажаємо малюкам щасливої долі під мирним небом!», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, за перше півріччя в Миколаївській області народилось 2278 дітей, при цьому зафіксовано 8156 смертей. Такі дані з посиланням на Мін’юст наводить «Опендатабот».